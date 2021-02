Combinata femminile Mondiali Cortina 2021 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 febbraio 2021)va in scena laalpinadid’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Sono quattro le azzurre in gara nel primo giorno della rassegna in veneto. Si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. La gara è in programmalunedì 8 febbraio, con lo slalom alle 11 e il super-G alle 14, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. AGGIORNAMENTO ORE 7:40 – LA GARA E’ STATA CANCELLATA A CAUSA DELL’INTENSA NEVICATA SportFace.