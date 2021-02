Bufera di neve in Inghilterra, sospese le vaccinazioni. 'Raffiche di vento fino a 90 km/h' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il maltempo sferza l'Inghilterra. La Bufera di neve che ha colpito il sud - est del Paese ha costretto le autorità a chiudere momentaneamente i centri di vaccinazione, dopo che a causa delle forti ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il maltempo sferza l'. Ladiche ha colpito il sud - est del Paese ha costretto le autorità a chiudere momentaneamente i centri di vaccinazione, dopo che a causa delle forti ...

Agenzia_Ansa : #Usa - Bufera di #neve paralizza New York, è emergenza la fotogallery - #ANSA #NY - Dysagyo_ : Mi sento come shining quando Jack diventa pazzo e vuole ammazzare tutti e fuori c'è la bufera di neve - DictatorWannabe : @veralinapara @clgalvan Per venerdì è prevista una bufera di neve... - Serik_tpol : @TaccoilMarco Gianna Nannini: '??????????archi di sole ????????'.... sotto una bufera di neve! ?????????????? - nikizag7 : RT @PCagnan: Gli eroi del parterre di Cortina 2021 sotto una bufera di neve (RaiDue) -