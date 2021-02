Bollettino Coronavirus dell’8 Febbraio 2021 | 7 970 positivi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) In data 8l’incremento nazionale dei casi, con il consueto calo che segue il fine settimana, è +0,30% (ieri +0,44%) con 2.644.707 contagiati totali, 2.133.523 dimissioni/guarigioni (+15.082) e 91.580 deceduti (+307); 419.604 infezioni in corso (-7.420). Ricoverati con sintomi +261 (19.527); terapie intensive +36 (2.143) con 139 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 144.270 tamponi totali (ieri 206.789) di cui 76.108 molecolari (ieri 123.115) e 68.162 test rapidi (ieri 83.674) con 54.895 casi testati (ieri 75.611); 7.970(target 4.311); rapporto/tamponi totali 5,52% (ieri 5,62% – target 2%); rapporto/casi testati 14,51% (ieri 15,39, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 1.273; Campania 1.189; Lombardia 895; Lazio 782; Toscana 523; Piemonte 483; Sicilia 478. In ...

...COVID - 19 e 7.970 nuovi positivi alSARS - CoV - 2. Ieri, i nuovi positivi al virus erano stati 11.641 e i decessi 270. E' quanto si evince, in estrema sintesi, dall'odierno...Con il solito calo dei tamponi del lunedì i contagi scendono da 11.641 a 7.970 mentre i morti soni 307. Il tasso di positività resta al 5,5%, appena lo 0,1% in meno di ieri, ma riprendono a salire i ...Come tutti i lunedì, i dati parziali del bollettino regionale mettono a conoscenza dell'andamento della pandemia in Puglia, rilevato in modo limitato considerato il ...