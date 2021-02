Boccea | 38enne romeno picchia una ragazza alla fermata dell’autobus

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Giovedì pomeriggio gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni e del XIII Distretto di Pubblica Sicurezza Aurelio, hanno arrestato undi 38 anni in viaall’altezza dell’incrocio con via Urbano 2. La segnalazione è giunta da un uomo che ha riferito di aver raccolto le indicazioni mimate di una donna che lo pregava di chiamare il 112 per chiedere aiuto. La vittima si trovava nei pressi dellain compagnia delche le urlava contro, aggredendola sia fisicamente che verbalmente. I due, saliti sull’autobus sono stati raggiunti dagli agenti che hanno trovato la donna tremante e l’uomo che, sotto effetto di alcol, si è scagliato contro loro, minacciandoli e tentando di aggredirli. Accompagnata in ospedale la donna, che ha riportato un trauma contusivo ...

