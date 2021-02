Battlefield 6 potrebbe avere un Battle Pass ed elementi free-to-play

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I rumor su6 continuano a invadere la rete. EA recentemente ha confermato il lancio di un nuovoper le vacanze natalizie del 2021 e sembra che il reveal sia in programma per questa primavera. Ora, un leaker afferma diulteriori dettagli sul prossimo capitolo della serie. In un recente video su YouTube, il leaker Tom Henderson espone tutto ciò che pensa di sapere sul gioco in arrivo. Mentre le voci recenti su6 indicano una possibile ambientazione moderna, una modalitàroyale e altro ancora, Hendersonaver svelato altre informazioni. Stando a quanto affermato dal leaker,6 avràstagionali, ...

L'insider Tom Henderson , che si è costruito una reputazione con informazioni corrette su Call of Duty (Warzone / Cold War), sembra suggerire che il nuovopuntare su un ......: Bad Company, dicendo che EA vuole essere "molto cauta" quando si parla di un nuovo Bad Company. Evidentemente, la società vede il franchise Bad Company come una grande carta che...I rumor su Battlefield 6 continuano a invadere la rete. EA recentemente ha confermato il lancio di un nuovo Battlefield per le vacanze natalizie del 2021 e sembra che il reveal sia in programma per qu ...Tutti sappiamo come la distruzione sia uno dei punti cardine del titolo ed infatti, secondo questi nuovi leak, all'interno del prossimo capitolo, chiamato per comodità Battlefield 6, gli edifici potra ...