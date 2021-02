1 minuto in Borsa 8 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER (+7,03%). I più forti ribassi si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -0,56%. Tra le principali materie prime, l’oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a 0%. È previsto mercoledì sia dalla Cina che dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo. In Italia domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.644,5 punti. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Tele) – Prevalgono gli acquisti nelladi Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER (+7,03%). I più forti ribassi si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -0,56%. Tra le principali materie prime, l’oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a 0%. È previsto mercoledì sia dalla Cina che dalla Germania l’annuncio dei Prezzi al Consumo. In Italia domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.644,5 punti.

