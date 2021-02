Violento incidente in A14: due morti e un ferito, chiuso tratto di autostrada (Di domenica 7 febbraio 2021) Due morti e un ferito: è questo il bilancio del tragico incidente avvenuto in A14 questa mattina all’alba. Coinvolti un furgone e due mezzi pesanti. Il tratto della A14 tra Pesaro e Cattolica verso Bologna è stato chiuso. Lo schianto è avvenuto all’altezza del km 148+600. I mezzi ostruiscono l’intera carreggiata. Nell’incidente avvenuto alle 5.30 circa due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Duee un: è questo il bilancio del tragicoavvenuto in A14 questa mattina all’alba. Coinvolti un furgone e due mezzi pesanti. Ildella A14 tra Pesaro e Cattolica verso Bologna è stato. Lo schianto è avvenuto all’altezza del km 148+600. I mezzi ostruiscono l’intera carreggiata. Nell’avvenuto alle 5.30 circa due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TeleradioNews : Violento scontro a Caserta ovest - CeballosCaro1 : @macarde27 @GobiernodeChile @sebastianpinera Del 'incidente' no.. Del violento asesinato.. Si - discoradioIT : Grave incidente a Milano, violento schianto con un'autogru: motociclista in coma - Yogaolic : Grave incidente a #Milano, violento schianto con un'autogru: motociclista in coma - immediatonet : ?? Quattro persone in ospedale per violento incidente stradale sul #Gargano. Scontro tra due auto nei pressi di San… -