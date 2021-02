Verona, Faraoni: «Non possiamo più permetterci di regalare dei gol» (Di domenica 7 febbraio 2021) Marco Davide Faraoni ha parlato ai microfoni di Hellas Verona Channel dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole Marco Davide Faraoni ha parlato ai microfoni di Hellas Verona Channel dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole. MATCH – «Nel primo tempo hanno dominato loro: sulle seconde palle, sulla cattiveria a non prenderle, e non riuscivamo a fermare Llorente. Invece nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, è uscito il Verona con le sue qualità, ma alla fine portiamo a casa zero punti». AMAREZZA – «Sicuramente, dispiace perché regaliamo, stavamo regalando troppo. Anche se in questo momento qualsiasi cosa concedi ti fanno male. Ma non possiamo più permetterci di regalare dei gol, se ce li fanno è perché devono essere bravi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Marco Davideha parlato ai microfoni di HellasChannel dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole Marco Davideha parlato ai microfoni di HellasChannel dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole. MATCH – «Nel primo tempo hanno dominato loro: sulle seconde palle, sulla cattiveria a non prenderle, e non riuscivamo a fermare Llorente. Invece nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, è uscito ilcon le sue qualità, ma alla fine portiamo a casa zero punti». AMAREZZA – «Sicuramente, dispiace perché regaliamo, stavamo regalando troppo. Anche se in questo momento qualsiasi cosa concedi ti fanno male. Ma nonpiùdidei gol, se ce li fanno è perché devono essere bravi ...

TuttoHellasVer1 : Verona, Faraoni: «Primo tempo male, meglio il secondo. Non dobbiamo più concedere regali» - VrBlueandyellow : La prossima contro il #Parma saremo senza #Zaccagni e #Faraoni squalificati. Ora non voglio esagerare dicendo che s… - HellasVeronaFC : ?? I #UdineseVerona 0-0 ?? | 16' st ? | Terzo calcio d'angolo per il Verona guadagnato da Barak. Da sottolineare l'ot… - frances18008072 : RT @Udinese_1896: #UdineseHellasVerona 0-0 47' Primo spunto del Verona con Faraoni che trova l'esterno della rete #ForzaUdinese ???? - Udinese_1896 : #UdineseHellasVerona 0-0 47' Primo spunto del Verona con Faraoni che trova l'esterno della rete #ForzaUdinese ???? -