Terribile incidente sull'autostrada A14: due morti e una persona ferita (Di domenica 7 febbraio 2021) PESARO - Due morti e autostrada A14 chiusa. E' il Terribile bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le 5.20, nella corsia diretta a nord tra Pesaro e Cattolica. ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 7 febbraio 2021) PESARO - DueA14 chiusa. E' ilbilancio di unstradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le 5.20, nella corsia diretta a nord tra Pesaro e Cattolica. ...

