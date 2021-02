Roma | 78enne esce di casa e scompare | l’appello per ritrovarlo

(Di domenica 7 febbraio 2021) E’ sparito il 3 febbraio dalla sua abitazione, in zona Primavalle a. Lui, Mario De Angelis, ha 78 anni, è alto 1,78, è calvo e ha gli occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava dei jeans, un piumino verde scuro, un cappello di lana nero e degli scarponcini tipo Timberland. Secondo alcune indicazioni potrebbe trovarsi nelle zone Cassia – Grottarossa. In caso di informazioni o segnalazioni si prega di contattare il 112 o il numero 3498403120. Della scomparsa dell’uomo si sta occupando l’associazione Penelope Onlus. su Il Corriere della Città.

