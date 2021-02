Premier | il Tottenham si rilancia dopo le tre sconfitte consecutive Kane e Son stendono il WBA 2-0

(Di domenica 7 febbraio 2021) Siiltre. La squadra allenata da José Mourinho si è imposta per 2-0 sul West Bromwich Albion, rientrava Harrye proprio lui ha sbloccato la gara al 54?. Quattro minuti più tardi è arrivato il raddoppio di Son. Ilsi porta momentaneamente al settimo posto in classifica, agganciando il Chelsea. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tornato Harry Kane, è tornato il: il rientro del centravanti rianima gli Spurs dopo tre k.o. di fila in campionato e il 2 - 0 sul West Bromwich Albion fa ripartire la squadra di José Mourinho. Il match si decide tra il 54' ...LONDRA - Dopo tre sconfitte consecutive 'risorge' ildi José Mourinho, che supera 2 - 0 in casa il West Bromwich e aggancia così il Chelsea al settimo posto in classifica. A decidere il match, dopo lo sterile predominio del primo tempo da ...È tornato Harry Kane, è tornato il Tottenham: il rientro del centravanti rianima gli Spurs dopo tre k.o. di fila in campionato e il 2-0 sul West Bromwich Albion fa ripartire la squadra di José Mourinh ...Dopo tre sconfitte consecutive, il Tottenham ritrova la vittoria grazie alle reti di Kane e Son. Gli Spurs rivedono l'Europa.