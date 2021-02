Neonato morto: immersione rito battesimale, trovata acqua nei polmoni (Di domenica 7 febbraio 2021) Un Neonato di sole sei settimane, è morto in Romania, in seguito ad un arresto cardiaco, dopo essere stato immerso per tre volte nell’acqua santa, in occasione del rito battesimale, cosi’ come prevede il rito ortodosso. Polemica e tristezza, nella regione di Bucovina, nella chiesa di San Costantino ed Elena, per la morte del piccolo, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 7 febbraio 2021) Undi sole sei settimane, èin Romania, in seguito ad un arresto cardiaco, dopo essere stato immerso per tre volte nell’santa, in occasione del, cosi’ come prevede ilortodosso. Polemica e tristezza, nella regione di Bucovina, nella chiesa di San Costantino ed Elena, per la morte del piccolo, L'articolo Curiosauro.

