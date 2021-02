Napoli, Gattuso si gioca la panchina contro Atalanta e Juve: i nomi del sostituto per presente e futuro (Di domenica 7 febbraio 2021) La panchina dell’allenatore Gennaro Gattuso è a rischio. Il Napoli è reduce dalla brutta prestazione contro il Genoa e la sconfitta potrebbe portare serie conseguenze. I rossoblu stanno attraversando un momento veramente entusiasmante e riuscire a conquistare un risultato positivo contro la squadra di Ballardini non è per nulla facile. In più gli ospiti hanno dovuto fare i conti con l’assenza pesantissima di Koulibaly, out dopo la positività al Coronavirus. La posizione di classifica non è comunque drammatica, il distacco dalla zona Champions League è di 3 punti e il Napoli deve recuperare ancora la partita contro la Juventus. L’ultimatum di De Laurentiis Foto di Nigel Roddis / AnsaIl presidente De Laurentiis è deluso soprattutto dalle ultime ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladell’allenatore Gennaroè a rischio. Ilè reduce dalla brutta prestazioneil Genoa e la sconfitta potrebbe portare serie conseguenze. I rossoblu stanno attraversando un momento veramente entusiasmante e riuscire a conquistare un risultato positivola squadra di Ballardini non è per nulla facile. In più gli ospiti hanno dovuto fare i conti con l’assenza pesantissima di Koulibaly, out dopo la positività al Coronavirus. La posizione di classifica non è comunque drammatica, il distacco dalla zona Champions League è di 3 punti e ildeve recuperare ancora la partitalantus. L’ultimatum di De Laurentiis Foto di Nigel Roddis / AnsaIl presidente De Laurentiis è deluso soprattutto dalle ultime ...

