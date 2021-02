Napoli, cade durante una partita di calcio e sbatte la testa: grave un 15enne (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – È ricoverato in gravi condizioni nel reparto Rianimazione all’ospedale Cardarelli di Napoli un giovane calciatore di 15 anni a causa di un trauma cranico riportato stamattina in un incidente di gioco su un campo di Piscinola, periferia di Napoli. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono giudicate dai sanitari particolarmente serie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È ricoverato in gravi condizioni nel reparto Rianimazione all’ospedale Cardarelli diun giovane calciatore di 15 anni a causa di un trauma cranico riportato stamattina in un incidente di gioco su un campo di Piscinola, periferia di. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono giudicate dai sanitari particolarmente serie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

