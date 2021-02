Milano: in un bar punta pistola contro studentessa 19enne, arrestato (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - La notte scorsa un uomo di 73 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Milano dopo che, nel tardo pomeriggio, in un bar di via Inganni, aveva minacciato una studentessa di 19 anni puntandole addosso una pistola. L'uomo le si era avvicinato mentre prendeva un caffè chiedendole aiuto con un linguaggio delirante. Respinto, ha tirato fuori l'arma, minacciando di usarla se non l'avesse aiutato. I genitori della vittima e alcuni testimoni presenti lo hanno messo in fuga: il 73nne ha abbandonato l'arma a terra prima di dileguarsi tra i palazzi della zona. I carabinieri lo hanno identificato subito. Prima, lo hanno cercato a casa con i vigili del fuoco e poi, la sera, l'hanno trovato in un giardino pubblico. arrestato e portato nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021), 7 feb. (Adnkronos) - La notte scorsa un uomo di 73 anni, pregiudicato, è statodai carabinieri didopo che, nel tardo pomeriggio, in un bar di via Inganni, aveva minacciato unadi 19 annindole addosso una. L'uomo le si era avvicinato mentre prendeva un caffè chiedendole aiuto con un linguaggio delirante. Respinto, ha tirato fuori l'arma, minacciando di usarla se non l'avesse aiutato. I genitori della vittima e alcuni testimoni presenti lo hanno messo in fuga: il 73nne ha abbandonato l'arma a terra prima di dileguarsi tra i palazzi della zona. I carabinieri lo hanno identificato subito. Prima, lo hanno cercato a casa con i vigili del fuoco e poi, la sera, l'hanno trovato in un giardino pubblico.e portato nel ...

TV7Benevento : Milano: in un bar punta pistola contro studentessa 19enne, arrestato... - emme_di : @abiraghi @Cartabellotta Tutti i bar che frequento a Milano rispettano le regole, e lo stesso fanno gli avventori. Idem per i ristoranti. - Camillamariani4 : RT @pmontevecchio: @Camillamariani4 Ieri a Milano i bar coi canonici 15 angstrom di separazione tra i tavoli (pieni). - pmontevecchio : @Camillamariani4 Ieri a Milano i bar coi canonici 15 angstrom di separazione tra i tavoli (pieni). - CronacaOssonaTw : Milano. Un 73enne italiano, pregiudicato, in un bar di via Inganni ha minacciato una ragazza di 19 anni con un revo… -