Milan-Crotone 4-0, rossoneri in vetta e Ibra fa 501 (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il Milan travolge il Crotone per 4-0 e si riprende la vetta della classifica, mentre Ibrahimovic taglia il traguardo dei 500 gol in carriera con la maglia di club nella seconda giornata di ritorno della Serie A e si riprende il primo posto in classifica. Ibrahimovic realizza una doppietta (30' e 64') siglando la rete numero 500 e 501. Rebic completa il poker andando a segno per 2 volte in una manciata di secondi al 69' e al 70'. Il successo consente al Diavolo di salire a 49 punti e di riprendersi il primo posto con 2 lunghezze di vantaggio sull'Inter. Quarto risultato utile per l'Udinese che alla Dacia Arena supera 2-0 il Verona conquistando la vittoria numero 6 in stagione. La partita si infiamma nei minuti finali, all'83' i friulani passano in vantaggio grazie a una conclusione di ...

