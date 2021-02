L’importanza della web reputation per trovare un lavoro: l’io social (a volte) conta più del reale (Di domenica 7 febbraio 2021) Molto tempo fa (e, quindi, in un mondo meno digitalizzato di quello attuale) scrivevo della “morte” del curriculum vitae tradizionale, poiché era ormai in atto un processo di “tinderizzazione” dell’analisi dei CV, visto che gli uffici HR dedicavano in media all’analisi di ogni singolo curriculum soli 8,8 secondi. Se questo era vero allora lo è ancora di più oggi, quando la selezione spesso avviene, a causa del distanziamento, tramite uno “schermo” (intenso non solo come hardware, ma anche come strumento di separazione) che divide il candidato dall’esaminatore, impendendo quel rapporto empatico che si crea nel colloquio in presenza. Tale tendenza rende ancor più importante avere un’estrema cura della propria presenza social e della propria vita virtuale. Il cacciatore di teste, in mancanza di tutti gli indicatori su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Molto tempo fa (e, quindi, in un mondo meno digitalizzato di quello attuale) scrivevo“morte” del curriculum vitae tradizionale, poiché era ormai in atto un processo di “tinderizzazione” dell’analisi dei CV, visto che gli uffici HR dedicavano in media all’analisi di ogni singolo curriculum soli 8,8 secondi. Se questo era vero allora lo è ancora di più oggi, quando la selezione spesso avviene, a causa del distanziamento, tramite uno “schermo” (intenso non solo come hardware, ma anche come strumento di separazione) che divide il candidato dall’esaminatore, impendendo quel rapporto empatico che si crea nel colloquio in presenza. Tale tendenza rende ancor più importante avere un’estrema curapropria presenzapropria vita virtuale. Il cacciatore di teste, in mancanza di tutti gli indicatori su ...

