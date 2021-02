Lazio | Inzaghi | “Vogliamo confermare il quarto posto | ma senza infortuni…”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L'allenatore dellaSimoneparla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari: "Sapevamo che quella di stasera sarebbe stata una gara insidiosa, ma i ragazzi sono stati bravi e l'hanno interpretata bene. Inizialmente abbiamo perso tanti punti, oracontinuare la nostra striscia di vittorie. Luis Alberto merita un applauso, sta giocando poco tempo dopo un'operazione. Oggi Akpa Akpro ci ha permesso di ritrovare equilibrio. Noi ci siamo prefissati gli obiettivi di raggiungere gli ottavi di Champions eil, se non perdiamo giocatori per strada ce la giochiamo alla grande con tutti. Abbiamo grandissimi rimpianti, il Covid ha cambiato le cose, l'anno scorso ci stavamo giocando lo scudetto. Rinnovo? Siamo a buon punto".caption ...

battitomilan7 : RT @_enz29: Che rottura di coglioni Simone Inzaghi Può allenare solo la Lazio sto mediocre piangina - enrico_gasta : RT @_enz29: Che rottura di coglioni Simone Inzaghi Può allenare solo la Lazio sto mediocre piangina - vocelaziale : ??AGGIORNAMENTO RINNOVI?? #Inzaghi:?? “Il mio contratto mi è stato consegnato tre giorni fa, ieri lo ho letto per… - ciccionocera00 : RT @_enz29: Che rottura di coglioni Simone Inzaghi Può allenare solo la Lazio sto mediocre piangina - sportli26181512 : Marchegiani: ‘Inzaghi è un grande allenatore, la Lazio non deve farselo scappare’: A Sky Sport, l’ex portiere della… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

Sempre più una garanzia per la squadra di. Musacchio 6 : rischia di macchiare il suo esordio da titolare con laall'Olimpico con una disattenzione su fallo laterale avversario ...... 61' Immobile (L) Assist: 61' Milinkovic (L)(3 - 5 - 2): Reina; Musacchio (82' Parolo), ... All.:. Cagliari (3 - 4 - 2 - 1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa (76' Simeone), Nandez,...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine del match tra Lazio e Cagliari valevole per la ventunesima giornata di Serie A, Simone Inzaghi è intervenuto ai mi ...Questo il commento dopo la vittoria di Inzaghi. Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche a proposito del rinnovo di contratto.