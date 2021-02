L’anno del Covid per i disabili: “Mia figlia e la dad separata”, “lo smart working con la carrozzina in un bilocale”. “Il vaccino? È la speranza” (Di domenica 7 febbraio 2021) Quasi sempre chiusi in casa per salvaguardare la propria incolumità, spesso lasciati senza assistenza domiciliare. Soli, a lottare contro i disagi del lockdown e della pandemia: questa è la condizione in cui si trovano da quasi un anno le persone con disabilità. Quelle più esposte – per vari motivi – al coronavirus. I problemi gravi sono stati diversi. Per i più giovani, la solitudine amplificata dalla didattica a distanza, perché la scuola è l’unica possibilità di “essere a contatto con i ragazzi”. Lo testimonia l’incremento della richiesta di sostegno psicologico a distanza per i bambini con disabilità intellettive e con deficit cognitivi, i cui genitori hanno più volte chiesto di “potenziare le terapie”. Poi c’è lo smart working, che fatto in carrozzina in un bilocale abitato da 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Quasi sempre chiusi in casa per salvaguardare la propria incolumità, spesso lasciati senza assistenza domiciliare. Soli, a lottare contro i disagi del lockdown e della pandemia: questa è la condizione in cui si trovano da quasi un anno le persone contà. Quelle più esposte – per vari motivi – al coronavirus. I problemi gravi sono stati diversi. Per i più giovani, la solitudine amplificata dalla didattica a distanza, perché la scuola è l’unica possibilità di “essere a contatto con i ragazzi”. Lo testimonia l’incremento della richiesta di sostegno psicologico a distanza per i bambini contà intellettive e con deficit cognitivi, i cui genitori hanno più volte chiesto di “potenziare le terapie”. Poi c’è lo, che fatto inin unabitato da 4 ...

