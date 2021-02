La regina di Spagna con i capelli grigi | Letizia Ortiz non teme il brizzolato

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 febbraio 2021) Letizia Ortiz ci ha abituate al suo stile impeccabilmente chic, a partire dalle scelte a tema capelli: con il suo long bob castano, la moglie del sovrano spagnolo Filippo VI°, non ha mai sbagliato un colpo, dimostrandosi all’altezza di ogni situazione. Nella Giornata Mondiale contro il Cancro, invitata al Forum Against Cancer tenutosi a Madrid, la Regina di Spagna si è mostrata ai fotografi senza celare la ricrescita, con capelli grigi in evidenza.