Klopp | “Errori fatali | risultato troppo largo”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha così commentato l’1-4 subito contro il Manchester City. Queste le sue parole: “Alla fine, quando perdi 4-1, è perché non è la tua giornata, magari gli avversari hanno fatto tutto bene, però posso dire che è unbugiardo. Buona parte della partita è stata ben fatta dalla mia squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato un ottimo calcio. Chiaro che se non concretizzi e poi fai deglipoi la paghi a caro prezzo. Gliche abbiamo fatto, contro una squadra normale, sono una brutta cosa, ma possono essere rimediati. Se li fai contro una squadra come il City, sono”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Perquelli di oggi vanno etichettati come incidenti di percorso, eppure sono in molti a ... C'è chi, addirittura, lo paragona a Karius , l'ultimo numero uno del Liverpool a commettere due......ed il Liverpool di. Il City di Gaurdiola si è imposto per 4 a 1 contro i Reds guidati dal tecnico tedesco. Protagonista in negativo il portiere del Liverpool Alisson, che ha compiuto due...Il tecnico del Liverpool, Klopp, è intervenuto per commentare la sconfitta contro il Manchester City e gli errori di Alisson. Di seguito le sue parole: “Alisson ha sbagliato e lo sa anche lui. Forse a ...Amaro il commento al termine del match contro il Manchester City Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool. “Alla fine, quando perdi 4-1, è perché non è la tua giornata, ma buona parte del partita è stata m ...