Juve Stabia, è una vittoria che pesa: V. Francavilla ko in extremis (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancavilla Fontana – La Juve Stabia piazza il colpo, batte 1-0 la Virtus Francavilla e la scavalca in classifica. le Vespe hanno sbancato il Giovanni Paolo II con un gol all’87’ di Orlando, che non si è fatto trovare impreparato e ha depositato in rete di testa su assist di Garattoni. I gialloblu erano andati vicinissimi al vantaggio al 71?, quando il nuovo arrivato Alessandro Marotta aveva avuto la clamorosa occasione dell’uno a zero su contropiede chiamando al grande intervento il portiere di casa, Costa. Nel finale Maiorino prova il colpo del pari ma non riesce a battere Russo, che si allunga e sventa la minaccia. vittoria meritata per le vespe che si portano ora a quota 30 punti e raggiungono l’ottavo posto in classifica restando stabilmente in zona play off. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFontana – Lapiazza il colpo, batte 1-0 la Virtuse la scavalca in classifica. le Vespe hanno sbancato il Giovanni Paolo II con un gol all’87’ di Orlando, che non si è fatto trovare impreparato e ha depositato in rete di testa su assist di Garattoni. I gialloblu erano andati vicinissimi al vantaggio al 71?, quando il nuovo arrivato Alessandro Marotta aveva avuto la clamorosa occasione dell’uno a zero su contropiede chiamando al grande intervento il portiere di casa, Costa. Nel finale Maiorino prova il colpo del pari ma non riesce a battere Russo, che si allunga e sventa la minaccia.meritata per le vespe che si portano ora a quota 30 punti e raggiungono l’ottavo posto in classifica restando stabilmente in zona play off. Gli ...

Stabiasport_it : RISULTATO FINALE: Virtus Francavilla - Juve Stabia 0-1 #virtusfrancavilla #JuveStabia #calcio #legapro #seriec #gironec #risultati - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, girone C: il resoconto di Turris-Bisceglie e Virtus Francavilla-Juve Stabia - sportavellino : Serie C, 23° giornata gir. C: crollo Bari, colpo Juve Stabia - - NewsTuttoC : Top & Flop di Virtus Francavilla-Juve Stabia - SportRisultati : #SerieC gr.C ???? Avellino-Palermo 1-0 Cavese-Paganese 1-0 Teramo-Monopoli 1-1 Turris-Bisceglie 2-2 Virtus Francavill… -