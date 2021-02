Incidente a Barlassina | un morto e un ferito sulla provinciale per Cogliate

(Di domenica 7 febbraio 2021) Un tragicostradale si è verificato ieri sera, sabato 6 febbraio in via Longoni ache collega a. L’allarme è scattato alle 22,15, quando è stata segnalata la presenza di un’auto finita fuori strada contro una cabina elettrica. Sul posto si sono portati rapidamente due ambulanze, l’auto medica, pattuglie dei td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Un uomo di 54 anni ha perso la vita ieri sera 6 febbraio in un tragico incidente a Barlassina, paese in provincia di Monza ...Un uomo deceduto, un ferito e un'auto distrutta. Questo il tragico bilancio dell'incidente mortale avvenuto nella serata di sabato a Barlassina, in Brianza. I soccorsi sono giunti sul posto pochi minu ...