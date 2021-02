Highlights e gol Perugia-Mantova 4-2, Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli Highlights VIDEO e i gol di Perugia-Mantova 4-2, gara valevole per la ventitreesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. Gli umbri passano al 7? con Bianchimano. Immediato il pareggio del Mantova, che arriva al 13? con Banyia. Poco dopo i lombardi ribaltano il risultato e trovano l’1-2 con Cheddira, ma due minuti dopo Falzerano trova il nuovo pareggio. Poco prima dell’intervallo, Bianchimano trova il 3-2 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa il poker di Burrai chiude i conti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Glie i gol di4-2, gara valevole per la ventitreesima giornata del girone B di. Gli umbri passano al 7? con Bianchimano. Immediato il pareggio del, che arriva al 13? con Banyia. Poco dopo i lombardi ribaltano il risultato e trovano l’1-2 con Cheddira, ma due minuti dopo Falzerano trova il nuovo pareggio. Poco prima dell’intervallo, Bianchimano trova il 3-2 con cui si va all’intervallo. Nella ripresa il poker di Burrai chiude i conti. SportFace.

acmilanyouth : Quarta vittoria stagionale in campionato per il #MilanPrimavera: a decidere #MilanSassuolo sono i gol di Tonin e Ol… - SkySport : 'GIRELLI? UN GOL BELLISSIMO' Juve avanti contro l'Empoli ?? ? Al 27' si sblocca la partita: Cristiana Girelli sale i… - sportli26181512 : Betis-Barcellona 2-3: Il Barcellona ottiene i tre punti importanti nel match valido per la ventiduesima giornata de… - sportli26181512 : Marsiglia-PSG 0-2: Vittoria per il Paris Saint-Germain nel match valido per la ventiquattresima giornata della Ligu… - sportli26181512 : Reggiana-Virtus Entella 2-1: Nella partita valevole per la ventunesima giornata della Serie B, il Reggiana va sotto… -