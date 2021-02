Governo: fonti Chigi, 'incontro Conte-Di Maio cordiale, dettagli riferiti non veri' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera nell'articolo a firma di Monica Guerzoni: 'Tregua o patto? Conte e Di Maio faccia a faccia dopo i sospetti' non corrispondono in alcun modo all'accaduto. L'incontro tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è infatti avvenuto in un clima estremamente amichevole e cordiale e alcuni dei dettagli riferiti non corrispondono in alcun modo alla realtà". Lo specificano fonti di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera nell'articolo a firma di Monica Guerzoni: 'Tregua o patto?e Difaccia a faccia dopo i sospetti' non corrispondono in alcun modo all'accaduto. L'tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe, e il ministro degli Esteri, Luigi Di, è infatti avvenuto in un clima estremamente amichevole ee alcuni deinon corrispondono in alcun modo alla realtà". Lo specificanodi palazzo

