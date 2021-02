Epidemiologo Ciccozzi: “Vicini all’appiattimento della curva, ma basta poco per farla ripartire” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Siamo sulla soglia di appiattimento della curva che è bello da una parte, però stiamo parlando di sabato e domenica, vengono fatti meno tamponi ed è sempre una situazione un po’ particolare“. Così Massimo Ciccozzi, Epidemiologo molecolare dell’Università Campus Biomedico di Roma, ha descritto l’attuale situazione epidemiologica del nostro Paese. “Direi che questo appiattimento è un appiattimento lecito, normale, significa he le cose in parte stanno andando bene, che noi le facciamo andare bene, però è anche vero che è una cosa pericolosissima perché stai sul filo del rasoio, ci vuole nulla per far ripartire la curva” ha proseguito Ciccozzi ai microfoni dell’ANSA. Situazione molto delicata in cui “dobbiamo ancora di più fare attenzione. Noi siamo i principali ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) “Siamo sulla soglia di appiattimentoche è bello da una parte, però stiamo parlando di sabato e domenica, vengono fatti meno tamponi ed è sempre una situazione un po’ particolare“. Così Massimomolecolare dell’Università Campus Biomedico di Roma, ha descritto l’attuale situazione epidemiologica del nostro Paese. “Direi che questo appiattimento è un appiattimento lecito, normale, significa he le cose in parte stanno andando bene, che noi le facciamo andare bene, però è anche vero che è una cosa pericolosissima perché stai sul filo del rasoio, ci vuole nulla per farla” ha proseguitoai microfoni dell’ANSA. Situazione molto delicata in cui “dobbiamo ancora di più fare attenzione. Noi siamo i principali ...

