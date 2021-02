Difesa della vita Oltre i diritti (Di domenica 7 febbraio 2021) Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, nel 2020 nel pianeta sono avvenuti 42 milioni e 600 mila aborti, il 49% clandestini. È come se sparisse una nazione abitata come l’Argentina. Il numero maggiore avviene nei Paesi del Sud e dell’Est e in generale nelle fasce di popolazione più povere: non è una scelta libera, ma fortemente condizionata dall’indigenza. Il 56% delle gravidanze indesiderate termina con un’interruzione volontaria (Ivg), in America del Nord il 36%, in Europa il 70%. I dati più aggiornati sulla situazione in Italia sono del 2018: il primo riguarda il numero di Ivg, 76.328, che conferma il costante calo (-5,5% rispetto al 2017) e si allontana dal picco del 1983 (234.801). L’età media è tra i 20 e i 35 anni, soprattutto casalinghe o con un titolo di studio basso. Un terzo degli aborti riguarda donne di origini straniere. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 febbraio 2021) Secondo i dati dell’Organizzazione mondialesanità, nel 2020 nel pianeta sono avvenuti 42 milioni e 600 mila aborti, il 49% clandestini. È come se sparisse una nazione abitata come l’Argentina. Il numero maggiore avviene nei Paesi del Sud e dell’Est e in generale nelle fasce di popolazione più povere: non è una scelta libera, ma fortemente condizionata dall’indigenza. Il 56% delle gravidanze indesiderate termina con un’interruzione volontaria (Ivg), in America del Nord il 36%, in Europa il 70%. I dati più aggiornati sulla situazione in Italia sono del 2018: il primo riguarda il numero di Ivg, 76.328, che conferma il costante calo (-5,5% rispetto al 2017) e si allontana dal picco del 1983 (234.801). L’età media è tra i 20 e i 35 anni, soprattutto casalinghe o con un titolo di studio basso. Un terzo degli aborti riguarda donne di origini straniere.

