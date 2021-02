Bologna-Benevento, primi grattacapi per Inzaghi: due assenze certe (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Neanche il tempo di archiviare il pareggio casalingo con la Sampdoria che il pensiero vola al prossimo appuntamento di Bologna. Colpa di un calendario che obbligherà il Benevento a scendere in campo già venerdì sera al “Dall’Ara“. Quattro giorni di lavoro attendono la Strega prima del match con i rossoblu di Sinisa Mihajlovic. Inzaghi spera di avere a disposizione Adolfo Gaich, per il quale sono in corso le ultime e necessarie pratiche burocratiche, ma il tecnico piacentino dovrà far fronte a diversi problemi a centrocampo. Due assenze sono certezze e a queste potrebbe aggiungersene una terza. Ionita e Improta sono infatti stati ammoniti contro i blucerchiati, entrambi erano diffidati e dovranno scontare un turno di squalifica, tornando a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Neanche il tempo di archiviare il pareggio casalingo con la Sampdoria che il pensiero vola al prossimo appuntamento di. Colpa di un calendario che obbligherà ila scendere in campo già venerdì sera al “Dall’Ara“. Quattro giorni di lavoro attendono la Strega prima del match con i rossoblu di Sinisa Mihajlovic.spera di avere a disposizione Adolfo Gaich, per il quale sono in corso le ultime e necessarie pratiche burocratiche, ma il tecnico piacentino dovrà far fronte a diversi problemi a centrocampo. Duesonozze e a queste potrebbe aggiungersene una terza. Ionita e Improta sono infatti stati ammoniti contro i blucerchiati, entrambi erano diffidati e dovranno scontare un turno di squalifica, tornando a ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - MarcoTerrenato : La domenica di @SerieA, si è aperta con #BeneventoSampdoria 1-1 (preso tutto!) alle 15 #MilanCrotone, rossoneri per… - elgraficoweb : ???? #SerieA #Fecha21 ?? FINAL: Benevento 1-1 Sampdoria ? 11:00 Milan Vs. Crotone ? 11:00 Udinese Vs. Hellas Veron… - fainformazione : Calcio: Serie A, partite della 22ma giornata di campionato Le partite del prossimo turno del campionato di calci… - fainfosport : Calcio: Serie A, partite della 22ma giornata di campionato Le partite del prossimo turno del campionato di calci… -