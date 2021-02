(Di domenica 7 febbraio 2021)Vanè statoin ospedale con undopo esser statoe colpito al volto con unda un cittadino iracheno al culmine di una. È successo nella notte sulCenci a, all’altezza di piazza delle Cinque Scole: l’aggressore ha anche tentato di colpire la vittima con un coccio di vetro. Da una prima ricostruzione sembra a scatenare il diverbio siano state questioni economiche. Vanaveva probabilmente chiesto la restituzione di un prestito fatto all’iracheno in precedenza. La vittima ha raggiunto e chiesto aiuto ai Carabinieri in servizio di vigilanza al ‘ghetto ebraicò che hanno allertato i Carabinieri della ...

FQMagazineit : Alex Van Damme, l’ex attore aggredito con un sanpietrino sul Lungotevere a Roma: ricoverato con un trauma cranico - peppiniellopz : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Roma, rissa tra immigrati: aggredito ex attore ‘Alex Van Damme’ - marco10579 : #CorriereDelloSport che fa il titolo su #VanDamme pestato a Roma ma poi scopri che è Alex Van Damme.. Che pena assu… - davidelynce : @pasquino2000 Ma chi cazz'è sto Alex Van Damme?!? - stefanodigitale : @repubblica Alex Van Damme er portafoglio -

L'attoreDamme, 44 anni, è stato aggredito la scorsa notte a Roma da un cittadino iracheno, al termine di una lite sfociata nella violenza . Lo rivela l'agenzia stampa Adnkronos, che spiega come il ...Brutta avventura la scorsa notte perDamme, 44 anni. L'ex attore, che ha lavorato tra gli altri con Raoul Bova, è stato aggredito e colpito al volto e in altre parti del corpo, con un sanpietrino, da un 40enne iracheno al ...Attore aggredito da un conoscente che lo ha colpito al volto con una pietra. La vittima è Alex Van Damme . 44 anni, che è stato ...(Adnkronos) L’ex attore conosciuto col nome Alex Van Damme, 44enne, è stato aggredito e colpito al volto e in altre parti del corpo, con un sanpietrino, da un cittadino irachen ...