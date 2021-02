Vite al limite…e poi su Real Time: stasera Liz Evans (Di sabato 6 febbraio 2021) Il 23 aprile 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Liz Evans. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che fin dall’età di 11 anni ha avuto problemi alle gambe che l’hanno costretta a letto e di conseguenza si è sfogata nel cibo; un’abitudine difficile da cambiare. Vite al limite – Liz Evans Liz, la protagonista, ha 35 anni, vive a Freeport nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 327 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi, perdendo ben 160 kg per arrivare a 167 chilogrammi, quasi la metà del suo peso iniziale. Liz Evans oggi Come si può vedere dalla ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 6 febbraio 2021) Il 23 aprile 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quarta puntata della stagione 6 dial limite con protagonista Liz. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che fin dall’età di 11 anni ha avuto problemi alle gambe che l’hanno costretta a letto e di conseguenza si è sfogata nel cibo; un’abitudine difficile da cambiare.al limite – LizLiz, la protagonista, ha 35 anni, vive a Freeport nello stato del Texas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 327 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati clamorosi, perdendo ben 160 kg per arrivare a 167 chilogrammi, quasi la metà del suo peso iniziale. Lizoggi Come si può vedere dalla ...

