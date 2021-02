Ultime Notizie Roma del 06-02-2021 ore 15:10 (Di sabato 6 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale sabato pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno che in apertura è stata una mezz’ora di confronto interessante e stimolante sui temi concreti e sull’idea dell’Italia che per diversi aspetti coincide lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini Al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi citando Terni come sviluppo imprese crescita e Cantieri di cui ha bisogno l’Italia per ripartire sui quali si è registrata una sensibilità con noi non poniamo condizioni altri lo fanno Noi nessuna condizione ne su persone ne sulle idee aggiunto Salvini il bene del paese deve superare l’interesse personale e partitico oggi il primo giro di consultazioni si chiude con il Movimento 5 Stelle perde mai oggi un momento di compattezza con la presenza di tutti Grillo Casaleggio e anche contro il governatore della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)dailynews radiogiornale sabato pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno che in apertura è stata una mezz’ora di confronto interessante e stimolante sui temi concreti e sull’idea dell’Italia che per diversi aspetti coincide lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini Al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi citando Terni come sviluppo imprese crescita e Cantieri di cui ha bisogno l’Italia per ripartire sui quali si è registrata una sensibilità con noi non poniamo condizioni altri lo fanno Noi nessuna condizione ne su persone ne sulle idee aggiunto Salvini il bene del paese deve superare l’interesse personale e partitico oggi il primo giro di consultazioni si chiude con il Movimento 5 Stelle perde mai oggi un momento di compattezza con la presenza di tutti Grillo Casaleggio e anche contro il governatore della ...

fanpage : Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - fanpage : ?? ULTIM'ORA Sì alla distribuzione degli anticorpi monoclonali. Il Ministro Speranza firma il decreto. - fanpage : Giuseppe Conte potrebbe partecipare al vertice del M5S con Beppe Grillo - TeoloMassimo : Per La Vecchia 'un problema italiano, e di tutti i Paesi occidentali, è stato quello di lasciare a casa i positivi… - GFucci58 : RT @fanpage: Nessun rimpianto per Giuseppe Conte, il pensiero delll'ex Premier va al Paese. #consultazioniDraghi -