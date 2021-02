Tutti vaccinati entro giugno: la Regione fa le prove e cronometra le somministrazioni (Di sabato 6 febbraio 2021) Ha preso il via sabato in Fiera a Milano la seconda fase della sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid. Si tratta del progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu, qualche settimana fa, che prevede la vaccinazione di circa 2.500 volontari dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza. Volontari che sabato, tra le 9 e le 18, e domenica 7 febbraio, riceveranno la seconda dose del vaccino. “Cronometreremo i tempi impiegati dall’inizio al termine della singola somministrazione per capire il totale del numero di vaccini che si riesce ad effettuare nelle 24 ore” aveva anticipato Guido Bertolaso, responsabile della campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia e coordinatore della specifica unità di crisi. Questa sperimentazione ha come obiettivo quello di individuare il percorso migliore per effettuare le somministrazioni dei vaccini in più punti, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Ha preso il via sabato in Fiera a Milano la seconda fase della sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid. Si tratta del progetto diLombardia, avviato da Areu, qualche settimana fa, che prevede la vaccinazione di circa 2.500 volontari dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza. Volontari che sabato, tra le 9 e le 18, e domenica 7 febbraio, riceveranno la seconda dose del vaccino. “Cronometreremo i tempi impiegati dall’inizio al termine della singola somministrazione per capire il totale del numero di vaccini che si riesce ad effettuare nelle 24 ore” aveva anticipato Guido Bertolaso, responsabile della campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia e coordinatore della specifica unità di crisi. Questa sperimentazione ha come obiettivo quello di individuare il percorso migliore per effettuare ledei vaccini in più punti, ...

petergomezblog : Coronavirus, oltre 4.900 morti in Usa: mai così tanti. In Germania 855 decessi. Uk: “Entro inizio maggio vaccinati… - RobertoBurioni : Israele ci dice come sarà il mondo una volta che tutti saranno vaccinati, dunque quello che accade in quel paese è… - pfmajorino : #Bertolaso promette la vaccinazione per tutti noi lombardi entro giugno. Un obiettivo importante (che fa a pugni co… - __Dery : @noia_mortale Alla Vanvitelli le vaccinazioni per gli studenti procedono regolarmente e da diverse settimane, tant'… - gabrimiao : RT @MattiaQPPZ: @miia_2018 Io ho mia nonna in casa di riposo con la polmonite da 4 giorni. Vaccinata 3 settimane fa prima dose, assieme a l… -