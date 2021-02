Sinner-Shapovalov in tv: data, orario e diretta streaming Australian Open 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Jannik Sinner affronta Denis Shapovalov al primo turno degli Australian Open 2021. Il giovane altoatesino, dopo la finale centrata all’Atp di Melbourne 1, si appresta a vivere il primo Slam dell’anno. Subito un impegno di livello per il fenomeno di San Candido che trova all’esordio il talentuoso canadese. La partita è in programma nella giornata di lunedì 8 febbraio come secondo match dalle ore 9:00 italiane (dopo Minnen-Kvitova). La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. Sportface.it vi invece vi terrà compagnia per tutto il corso del torneo con cronache, approfondimenti e highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Jannikaffronta Denisal primo turno degli. Il giovane altoatesino, dopo la finale centrata all’Atp di Melbourne 1, si appresta a vivere il primo Slam dell’anno. Subito un impegno di livello per il fenomeno di San Candido che trova all’esordio il talentuoso canadese. La partita è in programma nella giornata di lunedì 8 febbraio come secondo match dalle ore 9:00 italiane (dopo Minnen-Kvitova). La copertura televisiva del match è affia Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e sarà visibile insu Eurosport Player e DAZN. Sportface.it vi invece vi terrà compagnia per tutto il corso del torneo con cronache, approfondimenti e highlights. SportFace.

