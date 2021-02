Roma | studente suicida | la preside | «Quel docente inadatto a insegnare ma non potevo rimuoverlo»

Lucia05149332 : RT @repubblica: Studente suicida a Roma, i compagni di classe: 'Bullizzato anche da noi' - MeleAlbero : RT @repubblica: Studente suicida a Roma, i compagni di classe: 'Bullizzato anche da noi' - steflast : RT @repubblica: Studente suicida a Roma, i compagni di classe: 'Bullizzato anche da noi' - Notiziedi_it : Studente suicida a Roma, i compagni di classe: “Bullizzato anche da noi” - silviamatt64 : RT @repubblica: Studente suicida a Roma, i compagni di classe: 'Bullizzato anche da noi' -

Dopo un anno di continui rinvii serve uno scatto vero per restituire questo promettentealla vita. Su un muro davanti all'ambasciata egiziana ala street artist Laika ha disegnato ...Rosella Di Giuseppe, la dirigente dell 'istituto scolastico Rousseau di, ha gli occhi che si fanno lucidi quando parla di Luca (è un nome di fantasia) il diciassettenne che nel luglio del 2019 si tolse la vita nel garage di casa, istigato, ipotizza la Procura ...Le angherie del docente indagato e del resto della classe, il giallo della nota cancellata e il rimorso: "Non credo sia giusto additare solo il ...Di bullismo si muore. E i bulli non sempre si riconoscono. Nel caso di Luca (nome di fantasia, ndr), il 17enne di un istituto superiore nel municipio VIII, che si è tolto la vita nel luglio 2019, il b ...