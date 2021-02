“Non è stata colpa di Tik Tok”. Sbloccato il telefono della piccola Antonella: ecco cosa è emerso (Di sabato 6 febbraio 2021) La bambina di 10 anni morta suicida nel bagno di casa a Palermo dopo essersi strangolata con la cintura dell'accappatoio non avrebbe risposto alla blackout challange su TikTok, almeno non perché spinta da una terza persona. È stato Sbloccato finalmente il telefono della piccola Antonella Sicomero ma non sono state trovate tracce di inviti o sfide social, una clamorosa svolta nel caso della piccola Antonella. (Continua..) I periti hanno Sbloccato lo smartphone della bambina ma non hanno trovato video di lei mentre provava a mettere a punto la challange, né sono emersi messaggi o chat in cui si faceva riferimento alla blackout challange. Per gli esperti l'assenza di immagini potrebbe significare due ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 febbraio 2021) La bambina di 10 anni morta suicida nel bagno di casa a Palermo dopo essersi strangolata con la cintura dell'accappatoio non avrebbe risposto alla blackout challange su TikTok, almeno non perché spinta da una terza persona. È statofinalmente ilSicomero ma non sono state trovate tracce di inviti o sfide social, una clamorosa svolta nel caso. (Continua..) I periti hannolo smartphonebambina ma non hanno trovato video di lei mentre provava a mettere a punto la challange, né sono emersi messaggi o chat in cui si faceva riferimento alla blackout challange. Per gli esperti l'assenza di immagini potrebbe significare due ...

