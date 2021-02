Manchester United | Solskjaer | “Pogba? È felice in campo e si vede”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Prosegue nel migliore dei modi l’operazione recupero per Paul. Il centrocampista francese più volte è stato accostato ad altri club a causa di alcune frizioni con la dirigenza del, ma il tecnico Ole Gunnarè convinto di poterlo trattenere. “Ci saranno sempre voci su Paul – ha detto l’allenatore dei Red Devils -. Ma noi stiamo conducendo un dialogo aperto sul suo futuro, ma ciò di cui stiamo parlando e come viviamo questa situazione, ovviamente, rimarrà tra noi“. E ancora: “Posso dire che sono soloche Paul sia concentrato sul calcio. Paul gioca molto bene, è contento di se stesso e questo è importante. Lo si puòre sulcome si stia godendo ciò che fa durante le partite e come prende parte al gioco della squadra”. ...

(Inghilterra) - Dopo un avvio complicato oggi il Manchester United di Paul Pogba è in piena lotta per il titolo della Premier League, in classifica occupa il 2° posto a 3 lunghezze dai cugini del City (che hanno una partita da recuperare), ma il ...

Solskjaer: «Pogba? Non ha il posto garantito. Sul futuro...». Così il tecnico del Manchester United sul centrocampista francese ...
L'allenatore dello United ha dichiarato di non essere certo del futuro del centrocampista francese, soprattutto dopo le parole di Raiola ...