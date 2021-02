“L’ultimo Paradiso”, con Scamarcio nei panni di un libertino libertario - (Di sabato 6 febbraio 2021) Serena Nannelli Una storia d’amore clandestino si intreccia alla voglia di ribellione al caporalato, nella Puglia contadina degli Anni 50. Ensemble curato ma latita l’approfondimento in grado di coinvolgere L’ultimo Paradiso, nuova pellicola Netflix Original appena sbarcata sull’omonima piattaforma, vede Riccardo Scamarcio nella triplice veste di produttore, co-sceneggiatore e attore protagonista. Il film, epopea contadina ambientata nella Puglia degli Anni 50 e ispirata a una storia vera (ancorché, in realtà, lucana), è un tuffo in un passato che ancora oggi fatica a dirsi archiviato: quello dei delitti d’onore e dello sfruttamento legato al caporalato. Siamo nel 1958 in un piccolo paese di un Sud aspro e bellissimo. Ciccio (Scamarcio) è un agricoltore quarantenne che, nonostante moglie (Valentina ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Serena Nannelli Una storia d’amore clandestino si intreccia alla voglia di ribellione al caporalato, nella Puglia contadina degli Anni 50. Ensemble curato ma latita l’approfondimento in grado di coinvolgere, nuova pellicola Netflix Original appena sbarcata sull’omonima piattaforma, vede Riccardonella triplice veste di produttore, co-sceneggiatore e attore protagonista. Il film, epopea contadina ambientata nella Puglia degli Anni 50 e ispirata a una storia vera (ancorché, in realtà, lucana), è un tuffo in un passato che ancora oggi fatica a dirsi archiviato: quello dei delitti d’onore e dello sfruttamento legato al caporalato. Siamo nel 1958 in un piccolo paese di un Sud aspro e bellissimo. Ciccio () è un agricoltore quarantenne che, nonostante moglie (Valentina ...

SerenaNannelli : La #recensione del nuovo film @NetflixIT #LUltimoParadiso con #RiccardoScamarcio - SkyTG24 : Gaia Bermani Amaral, ribelle e coraggiosa in 'L'ultimo Paradiso' - Noovyis : (L’ultimo Paradiso, Riccardo Scamarcio: “Come nel film combatto una battaglia per la libertà”) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? L’ultimo Paradiso, Riccardo Scamarcio: “Come nel film combatto una battaglia per la libertà”… - zazoomblog : L’Ultimo Paradiso il nuovo il film Netflix con Scamarcio - #L’Ultimo #Paradiso #nuovo #Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo Paradiso Il Paradiso delle Signore, anticipazioni doppia puntata 22 gennaio: colpo di scena per Clelia PianetaDonna