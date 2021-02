Governo Draghi, ecco il ‘programma’ di Grillo (Di sabato 6 febbraio 2021) ecco il ‘programma di Governo’ di Beppe Grillo. Nel post intitolato “In alto i profili”, poco prima dell’incontro con il premier incaricato Mario Draghi, il garante del M5S elenca una serie di ministeri e alcuni punti di programma. “Creare un ministero per la transizione ecologica. Fondere in un ministero per la transizione ecologica gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni”, scrive Grillo. “Energia al ministero per la transizione ecologica. Dare la competenza della politica energetica al nuovo ministero per la transizione ecologica o almeno all’eventuale superstite Ministero dell’ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi”, è un altro punto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021)il ‘programma di’ di Beppe. Nel post intitolato “In alto i profili”, poco prima dell’incontro con il premier incaricato Mario, il garante del M5S elenca una serie di ministeri e alcuni punti di programma. “Creare un ministero per la transizione ecologica. Fondere in un ministero per la transizione ecologica gli attuali ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Nominare ministra/o un persona di alto profilo scientifico e di visioni”, scrive. “Energia al ministero per la transizione ecologica. Dare la competenza della politica energetica al nuovo ministero per la transizione ecologica o almeno all’eventuale superstite Ministero dell’ambiente. Come è in Francia, Svizzera e altri paesi”, è un altro punto di ...

