GFVip 5 | Dayane Mello e il resto scompare

Leggi su zon

(Di sabato 6 febbraio 2021) Il5 è risate, amore e ora anche tanto dolore.con il suo lutto e la permanenza nella casa ci mostra come nel momento giusto torniamo tutti umani, più o meno Questo è un articolo assolutamente di parte. Meglio esserne a conoscenza perché si sa, quando si parla die dic’è sempre molta polemica e pareri discordanti. In una puntata che poteva non esserci, in un dolore affrontato clip per clip e poi messo in un angolino per parlare di ex, finti flirt e familiari di altri concorrenti (in modo inopportuno): ecco cosa è successo nell’ultima puntata del reality show.Cristina‘’Non perdete più tempo con le cose banali della vostra vita, andate avanti con le cose che contano. Se avete cose che non ...