GF Vip | Tommaso Zorzi svela il suo desiderio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 7 febbraio 2021) Con il passare delle settimane la data della finalissima del GF Vip, in programma per il 1° marzo, si avvicina sempre di più. Uno dei veterani della casa,, nel corso della giornata odierna ha espresso quello che sarebbe il suoper coronare il suo percorso da gieffino. Facciamo insieme il punto della situazione, focalizzandoci sull’ultima rivelazione fatta in salotto dell’influencer milanese. IldiL’influencer milanese,, nel corso della giornata odierna, mentre si trovava sdraiato in salotto in compagnia di Stefania, Andrea,, Pierpaolo e Zenga ha rivelato di aver unnascosto: ”Io voglio andare in Nomination con Giulia, così ci risparmiamo ...