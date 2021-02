Genoa | Criscito ammette | “L’esonero di Maran un fallimento per tutti”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ildelle ultime gare ha cambiato passo ben figurando anche al cospetto di squadre favorite come l'Atalanta. Merito del lavoro svolto da Davide Ballardini, arrivato sulla panchina della squadra ligure al posto dell'esonerato Rolando.caption id="attachment 995919" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionRAMMARICOIl capitano e terzino delDomenicocommenta prima della sfida contro il Napoli cosa è successo con l'arrivo di Ballardini ai microfoni di Dazn: "Il mister conosceva l'ambiente e ci ha dato quella carica che ci mancava. In campo andiamo noi e siamo cambiati tanto nelle ultime partite. Eravamo dispiaciuti dopo l'esonero diperché è stato undi, adesso siamo felici e dobbiamo ...

- NAPOLI 0 - 0 LIVE(3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, Radovanovic,; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All. Ballardini NAPOLI (4 - 3 - 3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, ...NAPOLI (4 - 3 - 3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Zielinski, Elmas, Politano, Petagna, Lozano.(3 - 5 - 2): Perin, Goldaniga, Radovanovic,, Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra, Destro, Pandev. Di seguito le probabili formazioni di- Napoli: In vista dell'...Tutto pronto al "Luigi Ferraris" per l'ultimo anticipo di questo ricco sabato calcistico. In casa rossoblu, Ballardini conferma l'ossatura ...Il Genoa vuole continuare a risalire la corrente in campionato e proverà a farlo anche questa sera, contro il Napoli.