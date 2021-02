Fiorentina, Dragowski; 'Siamo arrabbiati per la sconfitta con l'Inter' (Di sabato 6 febbraio 2021) FIRENZE - "Io migliore in campo ieri sera? Non lo so, abbiamo perso 2 - 0, quindi non posSiamo essere contenti, anzi Siamo arrabbiati. Ora dobbiamo pensare soloalla prossima partita e lavorare forte" . Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021) FIRENZE - "Io migliore in campo ieri sera? Non lo so, abbiamo perso 2 - 0, quindi non posessere contenti, anzi. Ora dobbiamo pensare soloalla prossima partita e lavorare forte" .

pisto_gol : Fio-Int 0:2 Netta vittoria e importante prestazione per l’Inter, che segna 2 gol con Barella ( gran dx nell’angolo)… - giornali_it : Fiorentina, Dragowski; 'Siamo arrabbiati per la sconfitta con l'Inter' #6febbraio #QuotidianiSportivi… - sportli26181512 : #Fiorentina, Dragowski; 'Siamo arrabbiati per la sconfitta con l'Inter': Il portiere: 'Dobbiamo solo pensare alla p… - SimmyBrown96 : RT @pisto_gol: Fio-Int 0:2 Netta vittoria e importante prestazione per l’Inter, che segna 2 gol con Barella ( gran dx nell’angolo) e Perisi… - Dalla_SerieA : Fiorentina-Inter, le pagelle. Vlahovic male: 4,5. Barella super: 7,5 - -