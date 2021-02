Con il lockdown aumentata la violenza: crescita dei femminicidi (Di sabato 6 febbraio 2021) La violenza ed il lockdown, la chiusura forzata all’interno delle case ha portato all’aumento dei femminicidi: resi noti i dati statistici. femminicidi (web source)Cresce la violenza in Italia con in questo caso tristi protagoniste le donne. I dati portati in dote ci raccontano infatti di un aumento di femminicidi con l’Istat che testimonia una situazione drammatica soprattutto durante il periodo del primo lockdown. Casi più volte denunciati, ma tanti altri che spesso e volentieri restano nel buio con le donne che hanno paura di farsi avanti e denunciare determinate situazioni accadute nel confine delle proprie case. Scopriamo insieme tutti numeri ed i dati dello scorso anno. I numeri drammatici nel ... Leggi su kronic (Di sabato 6 febbraio 2021) Laed il, la chiusura forzata all’interno delle case ha portato all’aumento dei: resi noti i dati statistici.(web source)Cresce lain Italia con in questo caso tristi protagoniste le donne. I dati portati in dote ci raccontano infatti di un aumento dicon l’Istat che testimonia una situazione drammatica soprattutto durante il periodo del primo. Casi più volte denunciati, ma tanti altri che spesso e volentieri restano nel buio con le donne che hanno paura di farsi avanti e denunciare determinate situazioni accadute nel confine delle proprie case. Scopriamo insieme tutti numeri ed i dati dello scorso anno. I numeri drammatici nel ...

