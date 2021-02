Combinata nordica, Klingenthal 2021: vince Geiger, indietro gli azzurri (Di sabato 6 febbraio 2021) Vinzenz Geiger vince la gundersen di Klingenthal, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Combinata nordica. Il tedesco chiude davanti ai connazionali Fabian Riessle ed Eric Frenzel per un podio tutto della Germania. indietro i tre azzurri: il miglior italiano è Aaron Kostner, 33°, di una posizione davanti a Samuel Costa. Raffaele Buzzi, invece, è 40°. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Vinzenzla gundersen di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Il tedesco chiude davanti ai connazionali Fabian Riessle ed Eric Frenzel per un podio tutto della Germania.i tre: il miglior italiano è Aaron Kostner, 33°, di una posizione davanti a Samuel Costa. Raffaele Buzzi, invece, è 40°. SportFace.

