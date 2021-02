Choc a Napoli | giovane aggredito perchè omosessuale | “Codardi” VIDEO

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Immaginiarrivano da. Inseguito, spinto a terra e preso a calci solo. Un, postato sui social e riferito ad una aggressione di presunto stampo omofobo avvenuta nella parte periferica di Torre del Greco (), sta facendo indignare gli utenti di Facebook. A denunciare la vicenda è il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde): ”Ci hanno inviato unche sarebbe stato girato in via Nazionale a Torre del Greco dove si è consumata una vile aggressione”, dice Borrelli in una nota. “Sembra di chiara matrice omofoba, ai danni di un indifeso che oltre ad essere stato rincorso e scaraventato al suolo è stato preso a calci da due squadristi ...

