Carolina Morace e le altre donne in panchina

(Di sabato 6 febbraio 2021) Carolina Morace torna ad allenare la Lazio femminile dopo l’esperienza del 1998. E i social impazziscono. Quando il presidente Claudio Lotito ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Ashraf Seleman, non ha avuto dubbi, la panchina sarebbe stata affidata a lei.

NEWS DELLA GIORNATA - Venerdì 5 febbraio: buon compleanno Eriksson e. La Lazio si prepara ad affrontare la sfida contro il Cagliari , fresco di nuovi acquisti come Asamoah e Rugani . Nel frattempo, la società resta vigile sul fronte rinnovi. Vediamo ...Riflettori puntati su Ravenna - Chievo Verona e sulla 'prima' di sulla panchina della Lazio. Rinviata Perugia - Brescia CF venerdì 5 febbraio 2021 La Serie B Femminile è sempre più ...Carolina Morace è una istituzione del calcio italiano, non solo femminile. Prima di ogni altra si è seduta sulla panchina di una squadra maschile, ora allena le donne della Lazio ...