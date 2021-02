Bayern Monaco, Rummenigge: «Upamecano ci piace. Ma stiamo calmi» (Di sabato 6 febbraio 2021) Karl Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato dell’interesse nei confronti di Dayot Upamecano Karl Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato dell’interesse nei confronti di Dayot Upamecano. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK. «Oltre al Bayern ci sono due club interessati, due società molto forti. Dobbiamo restare calmi e aspettare per vedere come si evolveranno le cose. È un dato di fatto che sia un giocatore molto interessante. È anche un dato di fatto che nella sua posizione perderemo sicuramente David Alaba. Al momento non sono sicuro che perderemo altri giocatori nella stessa posizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Karl Heinz, dirigente del, ha parlato dell’interesse nei confronti di DayotKarl Heinz, dirigente del, ha parlato dell’interesse nei confronti di Dayot. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK. «Oltre alci sono due club interessati, due società molto forti. Dobbiamo restaree aspettare per vedere come si evolveranno le cose. È un dato di fatto che sia un giocatore molto interessante. È anche un dato di fatto che nella sua posizione perderemo sicuramente David Alaba. Al momento non sono sicuro che perderemo altri giocatori nella stessa posizione». Leggi su Calcionews24.com

