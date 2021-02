Atalanta-Torino, Belotti gesto da applausi: “Arbitro, non è fallo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Bellissimo gesto di Andrea Belotti durante Atalanta-Torino. Nel corso del primo tempo del match del Gewiss Stadium il capitano dei granata si è distinto con un gesto di puro fair play. Durante un contropiede l’attaccante del Toro è caduto al limite dell’area di rigore a seguito di un contrasto con Romero. Secondo l’Arbitro Fourneau, il difensore dell’Atalanta ha commesso un fallo peraltro punito con un cartellino giallo ma è lo stesso Belotti a far cambiare idea al direttore di gara. Dopo esser caduto, il Gallo si rivolge all’Arbitro dicendogli di non aver subito fallo, cancellando così il giallo all’avversario e la punizione dal limite per il Torino. Uno splendido ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Bellissimodi Andreadurante. Nel corso del primo tempo del match del Gewiss Stadium il capitano dei granata si è distinto con undi puro fair play. Durante un contropiede l’attaccante del Toro è caduto al limite dell’area di rigore a seguito di un contrasto con Romero. Secondo l’Fourneau, il difensore dell’ha commesso unperaltro punito con un cartellino giallo ma è lo stessoa far cambiare idea al direttore di gara. Dopo esser caduto, il Gallo si rivolge all’dicendogli di non aver subito, cancellando così il giallo all’avversario e la punizione dal limite per il. Uno splendido ...

