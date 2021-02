WONDER WOMAN 1984: In esclusiva digitale dal 12 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attesa è finita! Warner Bros. Entertainment Italia annuncia l’arrivo in Italia di “WONDER WOMAN 1984”, l’attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, in esclusiva digitale da venerdì 12 febbraio. In quali canali è disponibile? Disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. La trama di WONDER WOMAN 1984 In “WONDER WOMAN 1984”, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di WONDER WOMAN riuscirà a salvarlo. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’attesa è finita! Warner Bros. Entertainment Italia annuncia l’arrivo in Italia di “”, l’attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, inda venerdì 12. In quali canali è disponibile? Disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. La trama diIn “”, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento diriuscirà a salvarlo. ...

La supereroina per eccellenza sta per tornare. Dal 12 febbraio arriva infatti direttamente in streaming, sulle principali piattaforme on demand, 'Wonder woman 1984', di cui qui vediamo le prime scene. Un film tutto al femminile che vede di nuovo Patty Jenkins alla regia e Gal Gadot protagonista. Il primo film in cui la regista mostrava le ...

Wonder Woman 1984, intervista alla protagonista Gal Gadot

Gal Gadot, protagonista di Wonder Woman 1984, ne è convinta: siamo tutte straordinarie. Forti e fragili, empatiche e capaci di metterci in discussione. Non è meraviglioso? Strano il destino di Gal Gadot . Un passato da ...

Questo nuovo capitolo della storia di Wonder Woman, vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ‘80, un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di ...

