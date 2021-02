Willy Monteiro | le intercettazioni in carcere dei suoi assassini

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Mario Pincarelli e i fratelli Marco e Gabriele Bianchi intercettati dai carabinieri all’interno del. “Solo ci so, ci so tirato“, ha detto Pincarelli in dialetto al padre, “Solo lo so un po’ rovinato, gli so tirato quanto steva per terra da chiglio”. Il padre lo zittisce subito, capisce il pericolo di una simile affermazione: “Zitto n’atra vota”. E aggiunge “Tu solo con l’avvocato devi parlare, a me non devi dire niente. Tu quando viene l’avvocato, quello che ti dice lui tu devi fa. Quando papà te lo diceva di non fa lo scemo. Mo’ tu dici non si stato, non sa niente…” Bianchi, invece, dà tutta la colpa dell’omicidio a Francesco Belleggia, peraltro l’unico a essere ai domiciliari: “L’ha spezzata chiglio figlio de put***a de Belleggia la vena n’canna”. Intende “la vena in gola”. Un gergo di strada per dire: “Gli ha spezzato il collo”, ...